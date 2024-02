Milano-Cortina: Bonelli-Zanella, ‘Fiorello pensaci tu, fai rinsavire Salvini’

Febbraio 5, 2024

Roma, 5 feb. (Adnkronos) – “Caro Fiorello, ci rivolgiamo a te perché pensiamo che solo tu possa far rinsavire il ministro Salvini: nonostante il parere contrario del Comitato olimpico internazionale, vuole spendere 100 milioni di euro per costruire una pista di bob a Cortina, che, tra l’altro, con molta probabilità non sarà terminata prima dell’inizio dei giochi olimpici del 2026. A parte che questa disciplina sportiva conta in Italia non più di 50 praticanti, i costi ambientali ed economici di questa opera sono esorbitanti. Crediamo che una tua pillola di saggezza potrebbe far ricredere il ministro, spiegagli che non è proprio il caso di costruire una nuova pista, visto che una analoga è già stata abbandonata al degrado dopo gli ultimi giochi invernali. Caro Fiorello, per favore, dona la tua saggezza non a noi ma all’Italia, aiutaci a evitare questo scempio”. È l’appello che Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde, e Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, rivolgono al noto showman Rosario Fiorello in vista del festival di Sanremo.