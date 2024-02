Milano-Cortina: Camcom Varese, ‘insieme con il Giappone verso i Giochi’

Febbraio 28, 2024

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – Prosegue il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 di Varese Sport Commission for Winter Games, nata dalla collaborazione tra Camera di Commercio, Provincia e Comune. Oggi a Ville Ponti si è svolto l’incontro con la delegazione del Comitato olimpico giapponese. Presenti Toshiaki Kobayashi, console generale del Giappone in Italia, Raffaele Cattaneo, sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali ed europee di Regione Lombardia, Mauro Vitiello, presidente di Camera di Commercio di Varese, Ivana Perusin, vicesindaco del Comune di Varese, rappresentanti della provincia di Varese e operatori economici del territorio.

Il Giappone ha infatti scelto Varese per i preparativi pre-olimpici con un accordo già siglato per il pattinaggio artistico fino al 2026: ad agosto gli atleti nipponici saranno in città per il primo raduno al PalAlbani. Si consolida dunque il ruolo della città come base ideale per gli allenamenti e non solo. Durante l’incontro sono emerse opportunità di networking per l’accoglienza di flussi turistici provenienti dal Paese del Sol Levante proprio in occasione delle olimpiadi invernali.

“I giochi olimpici -spiega il presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello- rappresentano un’opportunità unica per porre le basi di una duratura collaborazione con il Giappone che può trovare nel nostro territorio un partner economico di valore anche grazie alla sua posizione strategica a pochi chilometri dall’aeroporto intercontinentale di Malpensa una collaborazione in termini di ospitalità per le delegazioni olimpiche, per i turisti attirati dalle gare, ma anche, in prospettiva, per investimenti, residenzialità e talenti”.

Un focus specifico ha riguardato le potenziali ricadute turistiche della presenza della delegazione giapponese che potrà contare su un territorio ricco e versatile che merita di essere visitato per le sue bellezze naturalistiche e artistiche: dalla presenza dei numerosi laghi ideali per lunghe passeggiate cadenzate da viste su paesaggi unici, e per le classiche attività acquatiche, al variegato patrimonio artistico, architettonico e culturale.

Il vicesindaco Ivana Perusin ha sottolineato in particolare la capacità di attrattiva turistico sportivo della città giardino: “Varese ha scelto di investire in infrastrutture efficienti e all’avanguardia come il palaghiaccio per ospitare al meglio i team che arrivano dall’estero ed eventi internazionali. L’offerta si completa con la presenza in città di tanti luoghi in cui vivere e fare cultura. Tutti elementi che possono far diventare Varese meta turistica riconosciuta in tutto il mondo con un percorso che parte dallo sport”. Un incontro di networking con il quale si sono poste le basi per relazioni internazionali durature.

“Sono molto soddisfatto che la squadra giapponese abbia scelto questo posto per gli allenamenti in vista della competizione olimpica -sottolinea il console del Giappone in Italia, Kobayashi-. Il mio compito a Milano non è solo quello di dare assistenza ai turisti giapponesi, ma anche quello di promuovere i rapporti Giappone-Italia e pertanto sono soddisfatto del network che oggi inizia con Varese”. Dopo i sopralluoghi e gli incontri di oggi, l’appuntamento con la squadra giapponese è per agosto al PalAlbani.