Milano-Cortina: Cio ‘boccia progetto pista bob a Cesana’

Novembre 3, 2023

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “In linea con le raccomandazioni dell’Agenda Olimpica 2020, il Cio è stato molto chiaro negli ultimi anni sul fatto che non dovrebbe essere costruita una sede permanente se non c’è un piano di legacy chiaro e sostenibile. Questa posizione è stata più volte confermata nel corso delle discussioni relative allo Sliding Center di Cortina ed è applicabile anche a Cesana per la quale la mancanza di opportunità di eredità in passato ha già portato all’abbandono della pista realizzata per i Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, dopo solo sei anni”. Così il Cio, in una nota inviata all’Adnkronos, ha di fatto bocciato la possibilità di una ristrutturazione della pista da bob di Cesana (To) in vista dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. “Il Cio ha anche già chiarito di ritenere che l’attuale numero di impianti di bob, slittino e skeleton sia sufficiente per l’attuale numero di atleti e competizioni in questi sport”.

“Inoltre, come affermato durante la sessione del Cio a Mumbai, devono essere prese in considerazione solo le piste esistenti e già operative a causa dei tempi molto stretti che rimangono prima dell’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026”, ha concluso il Cio. Le opzioni quindi più probabile potrebbero essere quella di St.Moritz o di Igls in Austria.