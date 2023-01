Milano Cortina: comitati olimpici e paralimpici in visita ai siti di gara

Gennaio 31, 2023

Milano, 31 gen. (Adnkronos) – I Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 si avvicinano sempre di più e, a partire da ieri, i maggiori esperti sportivi dei comitati olimpici nazionali (noc) e dei comitati paralimpici nazionali (npc) di Austria, Germania, Canada, Gran Bretagna, Finlandia, Norvegia e Giappone, sono in Italia per visitare alcune delle sedi di gara di Milano Cortina 2026.

Il tour, che andrà avanti per le prossime due settimane, farà la prima tappa tra le località alpine: si parte subito con un primo giro nelle sedi di gara di Bormio, Livigno, Anterselva, Cortina d’Ampezzo e Val Di Fiemme che, insieme a Milano, dal 6 al 22 febbraio 2026 e dal 6 marzo al 15 marzo 2026, vedranno competere i migliori atleti olimpici e paralimpici invernali al mondo. Si tratta di un’importante occasione per i rappresentanti dei comitati olimpici e paralimpici nazionali e del comitato organizzatore di Milano Cortina 2026 per confrontarsi su tutti quegli aspetti tecnici e sportivi indispensabili nel percorso di avvicinamento alle gare olimpiche e paralimpiche del 2026. A questi sopralluoghi sui campi di gara, poi, seguiranno una serie di incontri su temi altrettanto importanti dal punto di vista organizzativo, come ad esempio l’ospitalità, la logistica, i trasporti e i villaggi olimpici.