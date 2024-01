Milano-Cortina: conferenza dei servizi decisoria sulla ‘Variante di Longarone’

Gennaio 19, 2024

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Si è svolta oggi la Conferenza dei servizi decisoria -in modalità telematica – relativa all’intervento ‘S.S. 51 Variante di Longarone’. L’opera rientra nel Piano degli interventi correlati ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, approvato con DPCM 8 settembre 2023. Alla Conferenza di servizi, presieduta dall’ingegnere Luigivalerio Sant’Andrea, Commissario di Governo e Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, sono intervenuti rappresentanti e referenti delle amministrazioni e degli enti locali interessati dalla realizzazione dell’opera.

L’intervento, di cui si discute da decenni, è uno dei più significativi del Piano: si pone come obiettivo principale il miglioramento della sicurezza stradale della S.S. 51 nei pressi dell’abitato di Longarone (BL). Il nuovo tracciato sarà lungo circa 11.2 km, di cui 1.6 km in galleria. Il progetto prevede anche la realizzazione di sette viadotti per una lunghezza complessiva di 3260 metri. L’iter autorizzativo per la realizzazione dell’opera, come è noto attesa da molti anni da tutto il territorio, ha registrato una forte accelerazione soprattutto attraverso l’azione sinergica tra Commissario di Governo, Simico SpA e Anas SpA. In particolare la Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, operativa da aprile 2022, già nel settembre 2022 ha svolto la Conferenza dei servizi preliminare sulla Variante di Longarone; il 21 novembre, poi, è subito seguito il Decreto Commissariale di conclusione per arrivare alla convocazione e allo svolgimento della Conferenza dei servizi decisoria.

A ciò si aggiunge l’approvazione della Commissione VIA regionale e il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Un iter, dunque, complesso ma portato a termine con efficacia ed efficienza, consentendo così ora che si possa arrivare stretto giro al Bando di gara e, altrettanto rapidamente, all’apertura dei cantieri.