Milano Cortina: De Albertis (Assimpredil Ance), ‘grandi eventi siano leva pmi’

Gennaio 16, 2023

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – “I grandi eventi devono essere la leva per far crescere anche le filiere produttive che in Italia sono composte prevalentemente da pmi, che sono per oltre l’80% nel nostro settore”. Lo ha detto Regina De Albertis, presidente di Assimpredil Ance, intervenendo all’incontro sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 organizzato a Milano da Assimpredil Ance. Secondo De Albertis “occorre prevedere nuove forme di coinvolgimento delle pmi, perché senza questa componente della filiera i lavori non si faranno”. L’esperienza dei grandi lavori, ha fatto notare ancora, “che negli anni passati hanno interessato il territorio, dimostra come le nostre imprese siano state spesso coinvolte solo in qualità di fornitrici di ‘mezzi e manodopera. Contratti capestro, penali e garanzie spropositate. Nessuna interlocuzione e visibilità con la stazione appaltante. Nessuna possibilità di dimostrare e accrescere la propria competenza”.

Questo modello, ha rimarcato De Albertis “non funziona più e le gare rischiano di andare deserte. In altri Paesi esistono quote minime del contratto da affidarsi alle pmi per grandi appalti”. E ha concluso: “La nostra sollecitazione alle stazioni appaltanti di questo grande evento, ed in particolare alla Società Milano Cortina è, quindi, quella di considerare anche le pmi, la spina dorsale del nostro sistema produttivo, con l’obiettivo di favorirne la crescita attraverso una migliore distribuzione delle risorse pubbliche, scongiurando l’eventualità che restino schiacciate dalle grandi e permettendo che si inneschi un nuovo modello di filiera, più moderno, efficiente ed efficace”.