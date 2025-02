Milano-Cortina, Fontana: “Villaggio olimpico dimostrazione di come organizzare bene grande evento”

10 Febbraio 2025

Milano, 10 feb. (Adnkronos) – “I lavori del Villaggio olimpico? Questa è la dimostrazione di come si organizzano i grandi eventi. Sarà un grande lascito, una grande legacy delle Olimpiadi e andrà a beneficio di tutta la comunità”. Sono le parole del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine del sopralluogo ai cantieri del Villaggio Olimpico di Milano Cortina 2026.

Fontana ha sottolineato l’importanza di un’opera del genere, che dopo le Olimpiadi si trasformerà in studentato: “Tutto andrà a beneficio degli studenti, ma anche a beneficio degli alloggi convenzionati. Mi sembra che sia la dimostrazione plastica di come organizzare bene un grande evento”. In chiusura, la questione extra-costi: “Lo ha detto anche il ministro Salvini. Si troverà sicuramente la strada giusta per arrivare alla miglior soluzione”.