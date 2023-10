Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Le risorse per realizzare la pista di bob a Cortina sono risultate insufficienti, quindi il governo, nel limite del quadro delle risorse disponibili, ha sostenuto fin da subito l’alternativa dell’adeguamento della pista di Torino. Un’alternativa che, per il governo, continua a restare preferibile” alla costruzione di una pista ex novo. Lo riferiscono fonti dell’esecutivo, in vista delle Olimpiadi invernali 2026.