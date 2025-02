Milano-Cortina: imprenditore interrogato da pm

17 Febbraio 2025

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Luca Tomassini, ex rappresentante legale della Vetrya, che si era aggiudicata l’incarico per lo sviluppo dei servizi digital delle Olimpiadi e Paraolimpiadi Milano-Cortina 2026, si è presentato in procura a Milano e si è riservato di tornare per spiegare alcuni aspetti dell’inchiesta per turbativa d’asta e corruzione. Accompagnato dal difensore Giordano Balossi, l’indagato ha interloquito con i titolari dell’indagine – l’aggiunta Tiziana Siciliano e coi pm Francesco Cajani e Alessandro Gobbis – e si è riservato su un possibile interrogatorio più approfondito. Confronto atteso a breve e comunque prima della scadenza del termine delle indagini che è previsto per metà marzo.