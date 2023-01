Milano-Cortina: Majorino, ‘situazione fuori controllo’

Gennaio 16, 2023

Milano, 16 gen. (Adnkronos) – “Oggi Matteo Salvini ha detto che si augura che vengano realizzate la stragrande parte delle opere e parla di corsa contro il tempo per recuperare i ritardi, assicurando che solo le opere di Milano sono certe. Fontana dice il contrario. La verità è che su Pnrr e olimpiadi la situazione della Regione Lombardia è fuori controllo in modo preoccupante ed è un dato di fatto che con la riunione di oggi e del 27 febbraio prossimo (cui parteciperò da presidente), Attilio Fontana è stato commissariato dal suo leader politico”. Così Pierfrancesco Majorino, candidato sostenuto da centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, riferendosi agli incontri di oggi tra il ministro per le Infrastrutture e vicepremier e il governatore uscente della Lombardia, candidato alla riconferma alle prossime elezioni regionali, nei quali si è parlato delle opere connesse alle olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e dei fondi del Pnrr.