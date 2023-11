Milano-Cortina: Malagò, ‘laboratorio antidoping? Fuori tempo massimo, serve impegno entro il 30′

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “Laboratorio antidoping? Siamo già fuori tempo massimo, e se parti un quarto d’ora dopo la maratona non è detto che la finisci. L’ho raccontato al Cio, al Consiglio Nazionale, agli stakeholder, non so più cos’altro devo fare: ho mandato lettere a tutti i governi precedenti, purtroppo l’attuale eredita questa vicenda in cui oggi il laboratorio è ubicato in un posto che non rientra nelle regole del gioco. Se non si trova una soluzione che permetta di trasferire uffici e macchinari in una nuova struttura, peraltro già individuata, l’Italia perderà le analisi antidoping di Milano Cortina 2026. Per evitarlo occorre una lettera, con impegno certo, da inviare entro il prossimo 30 novembre”. Questo l’allarme lanciato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta.