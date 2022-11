Milano-Cortina: Malagò, ‘nuovo ad? Soddisfatto della metodologia utilizzata da Abodi’

Novembre 7, 2022

Roma, 7 nov. – (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto della metodologia utilizzata dal Ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi, per l’individuazione del nuovo amministratore delegato della fondazione Milano Cortina 2026. La condivisione del percorso prima e del nominativo poi hanno raccolto consenso unanime nei soci fondatori ed ora attendiamo con fiducia le determinazioni che per legge spettano al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni”. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò in una nota dopo l’indicazione da parte di Abodi di Andrea Varnier come nuovo ad della fondazione Milano-Cortina.