Milano-Cortina: Malagò, ‘Olimpiadi e Paralimpiadi saranno miglior spot per Ferrovie’

Dicembre 18, 2023

Roma, 18 dic. – (Adnkronos) – “Ho detto che quelle di Milano-Cortina saranno le migliori Olimpiadi. Le Ferrovie stanno oggi molto ragionando e portando avanti progetti fuori dai nostri confini. Si candidano come un player estremamente credibile. Lo fanno non solo perché sono una eccellenza riconosciuta, non certo solo nel nostro Paese. Siamo in buona compagnia, noi come mondo dello sport veniamo veramente riconosciuti come eccellenza nel mondo. Minimo due miliardi di persone guarderanno le olimpiadi e paralimpiadi di Cortina 2026. Il miglior spot per Ferrovie saranno le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò durante la presentazione della partnership tra Gruppo FS Italiane e Fondazione Milano Cortina 2026.

“Le Ferrovie sono diventate anche partner dell’Italia team, l’eccellenza dell’eccellenza non solo dello Sport ma del Paese. Quando il 24 giugno del 2019 abbiamo detto dell’Olimpiade diffusa ora con Ferrovie abbiamo la risposta per la mobilità”, ha aggiunto Malagò.