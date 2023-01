Milano-Cortina: Malagò, ‘per successo indispensabile opere in tempo’

Gennaio 11, 2023

Milano, 11 gen. (Adnkronos) – Scorre il conto alla rovescia per l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che verranno aperte, il 6 febbraio 2026, con la cerimonia ufficiale a San Siro, e secondo uno studio di Aci Lombardia si rischiano ritardi: solo 11 progetti viabilistici su 42 di quelli censiti in regione saranno sicuramente realizzati in tempo. Sebbene il tema non riguardi il comitato organizzatore, Giovanni Malagò, presidente del comitato olimpico, non si sottrae alla domanda. “E’ chiaro, non siamo ipocriti, che per organizzare bene i Giochi è indispensabile che l’infrastruttura sia fatta e sia fatta in tempo”, in tal senso l’interesse è che le opere “si facciano al più presto” spiega a margine della firma di un protocollo a Milano.