Milano-Cortina: Meloni, ‘è grande occasione, impatto di 4,5 mld su Pil’**

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Le Olimpiadi sono un evento che coinvolge tutti i giocatori in campo, atleti allenatori organizzatori volontari istituzioni territori imprenditori, un evento che coinvolge l’Italia nel suo complesso. I giochi olimpici fanno parte della nostra memoria, e hanno plasmato la nostra identità. Siamo una nazione che con Milano Cortina 2026 arriva ad ospitare le Olimpiadi per la quarta volta. Ci sono poche Nazioni che possono vantare un primato come questo. Le medaglie che ricordano le precedenti edizioni che l’Italia ha ospitato, sono conservate nella sala del consiglio dei Ministri, a dimostrazione di come le Olimpiadi facciano parte della nostra identità e della nostra memoria collettiva”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervendo alla presentazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 ai presidenti e ad delle aziende qualificate italiane, a villa Doria Pamphili.

“Ognuna delle precedenti edizioni delle Olimpiadi ha plasmato la nostra storia e la nostra identità, e Milano-Cortina ha il suo tratto di strada da lastricare in questo cammino. Perché sarà un’altra edizione dei Giochi piena di peculiarità. Saranno le Olimpiadi della specificità del territorio, con 22.000 km² di estensione territoriale che ricordano che l’Italia è la nazione dei 1000 campanili, delle 1000 piccole grandi identità. E l’identità ha un valore in un tempo in cui tutto tende all’omologazione. Saranno le Olimpiadi delle donne, con la più ampia partecipazione femminile che si sia mai registrata. Saranno Olimpiadi particolarmente attente alle giovani generazioni, al tema dello sport, degli stili di vita. Saranno Olimpiadi dedicate alla sostenibilità, con il 93% degli impianti già esistenti o temporanei”.

“Ma le Olimpiadi sono soprattutto una sfida e le sfide servono a dimostrarci chi siamo. Perché sì – rimarca la presidente del Consiglio -, le Olimpiadi sono una grande occasione per dimostrare ancora una volta al mondo chi siamo, i giochi sono un modo per accendere i riflettori del mondo sull’Italia. E non devo ricordare cosa questo significa per il nostro sistema economico, per le nostre filiere produttive, per l’eccellenza dei nostri prodotti, del nostro sistema industriale. Non devo ricordare nemmeno cosa significa economicamente ospitare le Olimpiadi. Come certificato da prestigiose università, l’impatto sulla produzione è stimato in 8 miliardi, quattro miliardi e mezzo di Prodotto interno lordo, 60.000 nuovi occupati indotto compreso. Una grande occasione per il nostro sistema e una grande occasione per dimostrare al mondo chi siamo. Ma io credo che l’occasione più grande sia quella di dimostrare chi siamo a noi stessi, perché questa è una nazione che tende a dimenticare il suo potenziale”.