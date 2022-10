Milano-Cortina: Meloni incontra Bach ‘potete contare su di noi’**

Settembre 29, 2022

Roma, 29 set. (Adnkronos) – Il presidente Bach ha incontrato la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a Roma. In cima all’agenda i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. All’incontro ha partecipato anche il Presidente del Coni Giovanni Malago che è anche membro del Cio e Presidente del Comitato Organizzatore Milano Cortina 2026. “Questi Giochi sono molto importanti per noi. L’Italia è più che in grado di mettere in scena magnifici Giochi e vogliamo impressionare di nuovo il mondo. Potete contare su di noi”, ha detto la Meloni.