Milano-Cortina: nasce collaborazione Fondazione Milano Cortina e Sda Bocconi

Maggio 3, 2023

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – ‘Milano Cortina 2026: the managerial complexity behind hosting olympic and paralympic games’: è il titolo dell’appuntamento online con il quale Fondazione Milano Cortina 2026 e Sda Bocconi school of management hanno annunciato una nuova e prestigiosa collaborazione che prenderà concretamente vita a partire da gennaio 2024 con l’avvio della prima edizione dell’executive master in Business of Events (Embe) di Sda Bocconi.

Il webinar di lancio ha visto la partecipazione, in veste di keynote speaker, del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 e del Coni Giovanni Malagò, della chief strategy planning legacy officer del comitato organizzatore Diana Bianchedi e dell’academic director di Embe, il prof. Dino Ruta. Si è trattato di un momento di condivisione utile per raccontare al pubblico gli obiettivi comuni che le due realtà intendono perseguire attraverso questa importante collaborazione. L’elemento unificatore, oltre al desiderio di diffondere i valori dell’innovazione e della crescita, è la voglia di rivolgersi alle generazioni future, dando vita ad un progetto che sia focalizzato sul mondo degli eventi.

Un’iniziativa, quindi, che si adatta perfettamente agli impegni assunti dalla Fondazione Milano Cortina 2026, ovvero dare vita ad una ‘legacy’ duratura in merito allo sviluppo del capitale umano a beneficio del Paese.

Dal punto di vista pratico, è previsto uno scambio e un confronto tra i docenti Sda Bocconi e i professionisti della Fondazione, che offrirà inoltre ai partecipanti dell’Executive Master la possibilità di visitare le sedi della Fondazione e le venue dei Giochi, nonché di apprendere i contenuti economico manageriali dell’organizzazione. “I Giochi Olimpici e Paralimpici -spiega Malagò- hanno la responsabilità di lasciare un’eredità intangibile sul piano dell’educazione e della cultura e questo accordo rappresenta un passo importante in questa direzione. Attraverso la partecipazione dei professionisti del comitato organizzatore, i partecipanti avranno la possibilità di fare propri i valori dello sport e del movimento olimpico e paralimpico, una componente fondamentale per tutti coloro che desiderano approcciarsi al mondo degli eventi”.

Il master partirà nel mese di gennaio 2024 per una durata di dodici mesi, sarà strutturato in sei moduli che si svolgeranno tra Doha, Londra, Milano, Parigi e Roma. Un progetto inedito che unisce, attraverso la forza comunicativa dell’elemento sportivo, l’eccellenza accademica e l’esperienza manageriale italiana.

Inserito in un ampio ventaglio di offerte formative realizzate dallo Sport and Entertainment Knowledge Center di Sda Bocconi, Embe fa leva sulla collaborazione con il progetto olimpico e paralimpico italiano per la creazione di valore: “Siamo molto soddisfatti di essere parte attiva di questa nuova iniziativa e di collaborare con una delle business school più prestigiose che il panorama italiano offre -afferma l’ad della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier-. Quelli che verranno, saranno Giochi Olimpici e Paralimpici sostenibili ed inclusivi, rivolti ad un ampio pubblico, con l’obiettivo di influenzare le prossime generazioni in cui è presente una forte sensibilità verso una crescita formativa. Elementi che fanno di questa collaborazione un’opportunità di valore per entrambe le parti”.

Le Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano un esempio emblematico di evento tra sport, entertainment ed exhibition per le tante iniziative che si realizzano durante i Giochi: “L’obiettivo di Embe -sottolinea il Professor Dino Ruta- è generare valore per il business degli eventi, ispirandosi ad esempi di eccellenza quali i Giochi Olimpici e Paralimpici. Sda Bocconi intende creare un luogo di apprendimento e di scambio in grado di ispirare i professionisti degli eventi nei settori dello sport, dell’intrattenimento e delle exhibition. Istituzioni, aziende, faculty e partecipanti lavoreranno in un progetto di creazione e condivisione della conoscenza con i principali leader internazionali. È un privilegio poter collaborare con Fondazione Milano Cortina 2026, facendoci ambasciatori dei contenuti e dei valori olimpici nel campus di Sda Bocconi e nel mondo”.

Coloro che parteciperanno al Master avranno l’occasione di vivere una esperienza internazionale e affinare una mentalità imprenditoriale volta ad aumentare il valore economico e sociale di eventi già esistenti o mettere le basi per sviluppare la creazione di nuovi eventi secondo logiche manageriali moderne. La faculty di Sda Bocconi ed il network di conoscenze dello Sport and Entertainment Knowledge Center lavoreranno insieme per la creazione di valore all’interno di questa industria