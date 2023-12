Milano-Cortina: Roda, ‘pista bob Cortina poteva rimanere nel tempo, ora si faccia a Cesana’

Dicembre 4, 2023

Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “La situazione sulla pista da bob per i Giochi di Milano-Cortina? Io sono quello più arrabbiato, perché in effetti noi ci abbiamo creduto tanto, ed era l’unica località in cui si poteva avere una pista, più di tutto a disposizione per il futuro, a parte le Olimpiadi”. Lo ha detto il presidente della Fisi, Flavio Roda a margine della cerimonia delle Fiamme Gialle al Salone d’Onore del Coni per la presentazione del calendario da tavolo Fiamme Gialle 2024 e della proiezione del docufilm dedicato al 70° anniversario della canoa e del canottaggio Fiamme Gialle, parlando della pista da bob per i Giochi Invernali di Milano-Cortina. “Io adesso dico, se non si fa Cortina bisogna andare a Cesana, quindi sicuramente non farla a Cortina vuol dire non aver fatto un qualcosa che ci poteva rimanere veramente nel tempo, speriamo che vada avanti Cesana in questo momento”, ha proseguito Roda.