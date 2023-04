Milano-Cortina: scintille Salvini-Sala su pista pattinaggio**

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Scintille tra il ministro e vicepremier Matteo Salvini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante la cabina di regia a Palazzo Chigi sulle Olimpiadi invernali, Milano-Cortina 2026. Alcuni presenti alla riunione hanno raccontato di punture continue tra i due, affondi e stilettate. Ad accendere la miccia, raccontano, il confronto in atto sulla realizzazione della pista di pattinaggio, che i più vorrebbero alla Fiera di Milano Rho, mentre sul tavolo -la decisione verrà assunta il 18 aprile- resta anche l’opzione Oval Lingotto, caldeggiata da Comune di Torino e Regione Piemonte.

Salvini avrebbe invitato nuovamente a valutare anche questa seconda ipotesi, ascoltando le ragioni del territorio -leggi sindaco e governatore. Secca la risposta di Sala: “Se è così, chiederemo anche alla Corte dei Conti cosa ne pensa…”. Ma anche il vicepremier e ministro leghista, viene raccontato, non le ha certo mandate a dire. “Da cittadino milanese anzitutto – avrebbe detto a Sala – è mio interesse sapere quanto si spenderà per la pista a Rho, visto che leggo di cifre esorbitanti…”, che alcuni, stando ai rumors, quantificano in 20 milioni di euro.