Milano-Cortina: vivere evento da protagonisti, nasce piattaforma online ‘Volontario DoloMitico’

Milano, 23 nov. (Adnkronos) – Fondazione Cortina, l’ente organizzatore dei grandi eventi sportivi nella conca ampezzana e braccio operativo regionale per le prossime Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina, presenta la nascita del ‘Volontario DoloMitico’, un’iniziativa ideata per creare un vero e proprio network di volontari di tutta la provincia di Belluno che possa supportare organizzazioni e associazioni nella pianificazione e nella gestione di eventi sul territorio. L’obiettivo del progetto è creare una rete di persone, professionisti e giovani che vogliano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, favorendo l’incontro con le specifiche esigenze delle varie realtà organizzatrici degli eventi delle Dolomiti.

Fondazione Cortina, con il supporto tecnico di Iquii, società che sviluppa soluzioni Crm e che gestisce anche gli accrediti della Coppa del Mondo di Sci Alpino, ha quindi creato una piattaforma online dove chiunque potrà iscriversi gratuitamente specificando i propri dati anagrafici, le proprie abilità e esperienze pregresse. Il database è destinato a diventare un punto di riferimento per tutti gli organizzatori di eventi per la stagione in corso e per il futuro – e costituirà una vera comunità di volontari delle Dolomiti Bellunesi pronti a donare il loro tempo per sostenere la promozione del territorio attraverso gli eventi.

Il sito per iscriversi è: www.volontariodolomitico.it

Anche i vari organizzatori di eventi avranno la possibilità di iscriversi alla piattaforma, per comunicare le opportunità e gli ambiti di partecipazione alle proprie attività: i singoli iscritti alla piattaforma potranno quindi valutare se e in che modo unirsi alle varie manifestazioni in qualità di volontari. Questo sistema consentirà un maggiore coinvolgimento delle persone su scala provinciale, favorendo l’interscambio e la mobilità dei volontari tra i vari eventi, ampliando l’opportunità di vivere nuove esperienze e conoscere nuove persone.

L’iscrizione alla piattaforma assicura ai volontari non solo la possibilità di essere protagonisti degli eventi, ma anche di partecipare a corsi di formazione e cogliere opportunità di crescita a loro dedicate anche attraverso il trasferimento di competenze intergenerazionali, nonché di usufruire di benefit dedicati, il tutto con l’obiettivo finale di creare una rete coesa e sempre operativa sul territorio.

Parola d’ordine in questo progetto è ‘inclusività’: ogni interessato potrà candidarsi a diventare ‘Volontario DoloMitico’ indipendentemente dal luogo di residenza, dall’età, professionalità e abilità. Un’iniziativa, dunque, che parte dalla consapevolezza che ciascuno, con le proprie capacità specifiche, può contribuire in maniera unica ed importante ad un obiettivo comune. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai giovani, per favorire la necessità di un ricambio generazionale che sempre più si avverte all’interno delle varie organizzazioni. Il desiderio è quello di creare un potente strumento di inclusione sociale, consentendo anche alle fasce deboli della popolazione, come i Neets, i disoccupati, e tutti i soggetti fragili: inserirsi in contesti sociali molto dinamici e stimolanti quali sono gli eventi sportivi, cogliere nuove opportunità di socializzazione, di formazione e di reinserimento lavorativo. In questo modo, l’intero progetto diventa un ulteriore tassello nel percorso che vedrà fare del bellunese l’hub internazionale dell’inclusività come previsto dal mandato che la Fondazione ha ricevuto dalla Regione Veneto nell’ambito del programma Veneto in Action.

“Insieme al ‘progetto giovani’, iniziativa nata per supportare giovani atleti veneti nel loro percorso verso le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026, ‘Volontario DoloMitico’ è un progetto dalla grande valenza sociale che abbiamo deciso di sviluppare per creare un sistema coeso e strutturato che rimanga come legacy al territorio per gli anni a venire, contribuendo a costruire una rete di relazioni, anche sociali, a beneficio del bellunese e della crescita del settore sportivo”, spiega Michele Di Gallo, direttore generale di Fondazione Cortina. Un progetto che “vuole essere inclusivo perché fondato sulla piena collaborazione tra tutte le realtà del bellunese con cui condividiamo la consapevolezza dell’importanza e del valore dei volontari per la buona riuscita dei grandi eventi. Vogliamo mettere assieme una squadra di persone appassionate che hanno scelto di dedicare il proprio tempo libero e le proprie competenze al servizio del territorio e dello sport, che saranno determinanti anche per la buona riuscita dell’appuntamento a cinque cerchi del 2026”.

Il progetto è stato sviluppato con il contributo di Cortinabanca mentre il logo è stato ideato in collaborazione con Dmo Dolomiti Bellunesi, a testimonianza di quanto questa iniziativa possa diventare uno strumento indissolubilmente legato al territorio e alla crescita della montagna e dei valori ad essa associati.

“La collaborazione con Fondazione Cortina sul progetto Volontario DoloMitico è per noi un valore aggiunto di condivisione e valorizzazione del nostro brand e del nostro territorio -afferma Emanuela De Zanna, Presidente del Cda Dmo Dolomiti Bellunesi-. Da un lato il logo e il sito di Volontario DoloMitico che riprendono linee e colori delle Dolomiti Bellunesi. Dall’altro un database dettagliato, a disposizione dell’intera provincia, di riferimenti di persone formate, competenti e disponibili che possono rendere sempre più curati gli eventi. Tutti, residenti e non, possono essere volontari ed entrare a far parte di una grande comunità che ama la montagna”.