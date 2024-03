Milano-Cortina: Zanella (Avs), ‘esposto all’Arma, dicano quanti larici sono stati abbattuti’

Marzo 6, 2024

Roma, 6 mar. – (Adnkronos) – Un esposto al reparto Biodiversità dei Carabinieri di Belluno “per chiedere di verificare le modalità dell’abbattimento dei larici secolari nel Bosco di Ronco a Cortina, ipotizzando il reato di distruzione di beni paesaggistici e danno ambientale per la perdita di un patrimonio forestale di primario valore sotto il profilo ecosistemico e di tutela della biodiversità della piana ampezzana”. Lo rende noto la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Luana Zanella. Tra gli obiettivi, sapere quanti larici secolari sono stati effettivamente abbattuti e se per le attività di taglio sia stata acquisita l’autorizzazione paesaggistica.

“Secondo i dati riportati nell’ultima versione del progetto esecutivo per la realizzazione del Cortina Sliding Centre – spiega Zanella – l’area che interferisce con la superficie boscata ammonta a 19.980 metri quadri (circa 2 ettari). Nell’iniziale progetto la superficie stimata era di 24.291 mq, con un presunto risparmio di 4.311 mq di superficie boscata; ‘la provvigione’, ovvero il volume di legno presente in quell’area, secondo il Piano di gestione forestale del Comune di Cortina varierebbe tra i 300 e i 350 metri cubi ad ettaro, con un numero di piante che si attesterebbe attorno alle 280-300 ad ettaro, per cui il taglio dei larici riguarderebbe tra le 500 e le 600 piante ma l’area interessata sarebbe ben più ampia, secondo fonti di stampa, e riguarderebbe aree situate esternamente al perimetro dell’intervento”.

“Peraltro dalla Determina di assegnazione dell’appalto alla società LGB forestal sevice srl, si evince una stima in ben 2.200 metri cubi il legname oggetto del taglio, il triplo rispetto ai circa 600-700 metri cubi che presumibilmente vegetano nei circa due ettari ove era previsto il taglio. Dunque è necessaria una valutazione obiettiva su quanto accaduto, confidiamo nei tecnici dell’Arma”, conclude Zanella.