Milano- Cortina: Zanella, ‘per fortuna pista bob non si farà mai’

Dicembre 10, 2023

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Dunque Zaia ci sta dicendo che la pista da bob a Cortina, che non si farà mai per fortuna di quella terra, costerebbe assai meno di quanto preventivato all’inizio: non è forse questa una presa in giro ? Se è vero, e noi non lo crediamo, che l’operazione costerebbe meno di quanto previsto all’inizio, a cosa servivano quei soldi in più? Per decenza e per rispetto alla comunità veneta lasci stare Cortina, anche se questo dispiacerà al suo leader Salvini che, come l’ultimo giapponese in guerra, vuole la sua pista da bob a Cortina”. Così la presidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, la quale infine si chiede : “riusciranno a decidere prima del 2026? Non è la prima volta che garantiscono di decidere in pochi giorni”.