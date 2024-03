Milano: da domani al Museo Botanico riprendono appuntamenti e visite

Marzo 1, 2024

Milano, 1 mar. (Adnkronos) – Laboratori, incontri, musica, giochi a tema e altre iniziative: prende il via domani il nuovo calendario del Museo Botanico Aurelia Josz. Visite guidate, un sabato al mese sino a dicembre dalle ore 15 alle 18, da verificare di volta in volta sui canali indicati.

Nell’ambito della rassegna Museo City, è previsto un laboratorio per famiglie con bambini e bambine dai 6 ai 12 anni per scoprire da dove vengono i semi e imparare a piantarli, dalle 16 alle 17 e dalle 17 alle 18, fino a un massimo di 30 persone, su prenotazione. A cura di Comunemente Verde e Associazione VerDiSegni, si segnala, inoltre, il primo incontro per imparare a riprodurre le piante, ‘La moltiplicazione vegetativa. Come eseguire correttamente una talea’, dalle 15 alle 16.30, presso le serre di via Lonati, con accesso libero. Oltre alla visita delle serre, dalle 15 alle 18, da via A. Zubiani 1, sempre con accesso libero.

Il Museo Botanico Aurelia Josz si estende su un’area di 24mila metri quadrati ed è facilmente raggiungibile, come Comunemente Verde, con i mezzi pubblici (tram 4 e 5, autobus 51 e 83, Mm3 Dergano e Maciachini).