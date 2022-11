Milano: da domani torna ‘Milano è Viva’ nei quartieri, ci sarà anche Ludovico Einaudi

Novembre 30, 2022

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – Riparte domani ‘Milano è Viva’, il palinsesto culturale cittadino dedicato allo spettacolo, che fino al 6 gennaio porterà in città oltre 150 appuntamenti live, dal centro ai quartieri oltre la cerchia della 90/91. Promossa e coordinata dal Comune di Milano, l’iniziativa vuole diffondere e valorizzare lo spettacolo dal vivo su tutto il territorio cittadino.

Il bando promosso dal Comune di Milano la scorsa primavera, grazie al finanziamento di 2,5 milioni di euro stanziati ad hoc dal ministero della Cultura, ha supportato 47 progetti di spettacolo con l’obiettivo di aiutare la produzione e la crescita di progetti sul territorio, in modo da coinvolgere attivamente le comunità e da valorizzare il potenziale di inclusione del teatro, della musica, della danza e del cinema, soprattutto nei contesti di marginalità. I progetti vincitori del bando sono stati selezionati anche con una particolare attenzione all’impatto ambientale ed energetico delle attività.

Dopo il successo dell’edizione estiva, anche ‘Milano è Viva-Natale 2022’ propone da domani e fino al 6 gennaio 2023 un calendario ricco e vario, adatto a tutte le fasce di età, che accompagnerà i cittadini nelle settimane che precedono e seguono il Natale: “Da giugno a ottobre -spiega l’assessore milanese alla Cultura, Tommaso Sacchi- sono stati più di 50 le rassegne e i festival organizzati sul territorio con 1.150 eventi distribuiti su oltre 80 quartieri dei 9 municipi della città: un bilancio più che positivo per l’edizione estiva di ‘Milano è Viva’, che ha registrato una partecipazione in costante crescita da parte dei cittadini. Un’ottima premessa per l’avvio del palinsesto invernale, che porterà nelle zone meno centrali oltre 150 appuntamenti, offrendo nuovamente ai cittadini spettacoli, concerti e occasioni di socialità ‘a 15 minuti’ da casa”.

Anche a dicembre gli eventi si dirameranno in oltre 80 quartieri, tra cui, solo per citarne alcuni, Dergano, Baggio, Casoretto, Forze armate, Quintosole, Stadera, Quarto Oggiaro, Crescenzago, Chiaravalle, Giambellino, Gratosoglio. Dei 47 progetti presentati, sono 19 quelli vincitori del bando ‘Milano è Viva’ che saranno presentati nel corso di questa edizione. Tutte le associazioni coinvolte hanno attivato le proprie risorse, facendo rete con altre realtà del loro territorio, per creare un’offerta plurale e molto varia di eventi, con programmi spesso multidisciplinari, a cavallo tra musica, teatro, danza, performance, arti visive e cinema.

Protagonista dell’edizione invernale di ‘Milano è Viva’ sarà anche la musica di uno dei massimi ambasciatori della cultura italiana nel mondo, Ludovico Einaudi. Il grande pianista e compositore porta al Teatro Dal Verme, oltre alle 15 date del suo tour, due regali per Milano: mercoledì 21 dicembre alle ore 20 andrà in scena la prima esecuzione assoluta in forma di concerto di ‘Winter Journey’, opera di Ludovico Einaudi eseguita dall’orchestra I Pomeriggi Musicali: uno spettacolo straordinario presentato per la prima volta a Milano e offerto gratuitamente alla città. Sempre al Teatro Dal Verme, la rassegna ‘Climate Space – Sguardi d’autore sulla crisi climatica”, presenterà quindici cortometraggi d’autore provenienti da ogni parte del mondo per raccontare come il cambiamento climatico abbia inciso in diversi angoli del pianeta.

Al grande palinsesto di ‘Milano è Viva’, si aggiungono iniziative di spettacolo realizzate in autonomia dalle realtà culturali cittadine, come il ‘Noir in Festival’ dal 3 all’8 dicembre dedicato al cinema e alla letteratura noir, la rassegna per grandi e piccini ‘Natale al Teatro Delfino’ con eventi dedicata al teatro ragazzi dal 2 al 17 dicembre, la serata dedicata a Giorgio Gaber al Teatro Menotti (il 13 dicembre) con la partecipazione speciale di Gioele Dix e, ancora, dal 12 al 18 dicembre alla Fabbrica del Vapore, un festival cinematografico internazionale dedicato al calcio.