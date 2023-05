Milano: Daniel Barenboim al Teatro alla Scala dirige Schubert per una serata straordinaria

Maggio 3, 2023

Milano, 3 mag. (Adnkronos) – Lo scorso febbraio, Daniel Barenboim aveva fatto un inatteso ritorno alla Scala di Milano sostituendo l’indisposto Daniel Harding nelle ultime tre sinfonie di Mozart per la Stagione sinfonica; il prossimo 18 giugno il ‘Maestro scaligero’ che ha retto le sorti musicali del Teatro dal 2005 al 2014 sarà sul podio della Filarmonica della Scala per un concerto straordinario interamente dedicato alla musica di Franz Schubert. In programma i due capolavori sinfonici della precoce maturità del compositore: la Sinfonia n. 8 in Si minore D 759 ‘Incompiuta’ e la Sinfonia n. 9 in do maggiore D 944 ‘La Grande’.

A 25 anni Schubert stava superando una profonda crisi creativa, riflessa in una serie di pagine incompiute. Il 30 ottobre 1822 inizia a comporre la Sinfonia in Si minore che resterà nella storia come l’Incompiuta per antonomasia: due movimenti completi di vertiginosa bellezza che proiettano il sinfonismo dell’autore in un mondo nuovo, e l’abbozzo non orchestrato dello Scherzo. Due anni dopo Schubert torna a dedicarsi a un lavoro orchestrale di grandi dimensioni, forse anche sotto l’impressione ricevuta dall’ascolto della prima assoluta della Nona di Beethoven. Il periodo di composizione si protrae fino al 1826 quando Schubert presenta finalmente la partitura agli Amici della Musica di Vienna che tuttavia la respingono, giudicandola prolissa e ineseguibile. Il compositore muore nel 1828, a 31 anni, lasciando i suoi spartiti in eredità al fratello Ferdinand in casa del quale Robert Schumann ritrova la Grande, ancora inedita, nel 1839. La prima avviene a Lipsia nello stesso anno con Felix Mendelssohn-Bartholdy sul podio.

Proprio con Schubert, Barenboim aveva concluso la sua esperienza di direttore musicale alla Scala nel dicembre 2014 quando, tra le rappresentazioni del Fidelio di Beethoven, aveva proposto il ciclo delle Sonate per pianoforte in quattro serate. È però la prima volta che Barenboim affronta le Sinfonie con i complessi scaligeri: alla Scala aveva diretto solo ‘La Grande’ nel 1997 con la Staatskapelle Berlin.