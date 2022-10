Milano: De Biasio (Arexpo), ‘Mind eccellenza globale, invito a Wef è riconoscimento’

Ottobre 12, 2022

Milano, 12 ott. (Adnkronos) – “L’invito al World economic forum, dedicato ai temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità, è certamente per Arexpo un motivo di orgoglio perché dimostra che il progetto Mind viene riconosciuto come una eccellenza a livello globale”. Così Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo, chiamato a partecipare al World economic forum di Detroit dedicato ai temi della trasformazione urbana.

De Biasio è intervenuto nella sessione ‘Harnessing the power of innovation disctrics’ insieme ad altri soggetti internazionali provenienti dagli Stati Uniti, Colombia e Canada. Il summit, in particolare, è stato l’occasione per presentare l’esperienza di Arexpo come modello di un soggetto pubblico finalizzato a sviluppare progetti urbani complessi valorizzando in modo efficace la collaborazione pubblico privato. Il forum ha rappresentato anche l’opportunità di iniziare una relazione stabile con il centro di Detroit sulla trasformazione urbana.

Il progetto Mind è stato scelto come caso di studio analizzando la metodologia di lavoro di Arexpo cercando di definire gli elementi replicabili. “La formula della partnership tra istituzioni pubbliche, università, centri di ricerca, importanti aziende internazionali e start-up -sottolinea De Biasio- rappresenta la migliore combinazione per realizzare un distretto dell’innovazione che sia veramente all’altezza delle grandi sfide del nostro tempo e Mind dimostra che nel nostro Paese si possono realizzare grandi progetti che possono competere alla pari con i migliori distretti dell’innovazione nel mondo”.