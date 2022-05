Milano: De Corato, ‘basta concerti in Duomo, troppe risse e malori’

Maggio 22, 2022

Milano, 22 mag. (Adnkronos) – “Il Duomo non può più essere una location per concerti come quello di ieri sera che richiamano decine di migliaia di persone. Il Bilancio è assurdo: 210 persone soccorse di cui 6 finite in ospedale. Già alle 18 la piazza era piena e non poteva più accogliere spettatori, ma la continua affluenza di giovani ha provocato risse e malori”. E’ quanto dichiara l’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota.

“Il sindaco Sala – continua – avrebbe dovuto proporre agli organizzatori di scegliere lo stadio per un evento di questa portata che ben sapevano avrebbe richiamato decine di migliaia di persone! Chi rappresenta l’istituzione ha anche la responsabilità di ben indirizzare gli organizzatori puntando allo svolgimento in sicurezza degli eventi e delle manifestazioni”.