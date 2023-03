Milano: De Corato (FdI), ‘per eco-imbecilli serve sorveglianza speciale’

Marzo 9, 2023

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – “Purtroppo, questa mattina, abbiamo assistito ad un altro blitz, patetico, da parte di due attivisti di Ultima generazione che, questa volta, hanno preso di mira il monumento equestre a Vittorio Emanuele II in un luogo simbolo di Milano come piazza Duomo, uno dei più importanti della città, conosciuto in tutto il mondo. Da tempo dico che la ‘sorveglianza semplice’ non basta e questa mattina abbiamo avuto, ahimè, l’ennesima dimostrazione”. Così Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e vice presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, di Fratelli d’Italia, commenta l’arresto dei due giovani attivisti che stamane hanno imbrattato una statua in piazza Duomo, a Milano.

“Per questi eco-imbecilli, che commettono di continuo azioni vigliacche contro importanti monumenti ed opere d’arte in tutta Italia, statue, palazzi d’epoca e sedi istituzionali -afferma De Corato- occorre subito e presto la ‘sorveglianza speciale’ che impedisce loro per un anno di muoversi dalla città dove risiedono o dimorano e, nel caso in cui non rispettino tale ordinanza, devono essere immediatamente arrestati. Io -conclude- auspico che la magistratura, al contrario del recente passato, assuma decisioni più severe ed esemplari”.