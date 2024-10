Milano: denuncia stupro dopo la discoteca, giovane indagato

21 Ottobre 2024

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Il giovane accusato di aver abusato di una sua conoscente, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, dopo una serata trascorsa in una nota discoteca del centro di Milano sarà indagato nelle prossime ore dal pm Cristina Roveda che ha raccolto la denuncia della ventenne di origine colombiana. La giovane ha raccontato di aver accettato un passaggio dall’amico, suo coetaneo del Mali, il quale aveva posteggiato l’auto vicino ai giardinetti di via D’Azeglio, sotto al cavalcavia Bussa, in zona corso Como. E’ nella vettura che sarebbe avvenuta la violenza, prima che il presunto aggressore – sempre a bordo della sua auto – si allontanasse lasciandola sola in mezzo alla strada. Soccorsa da una passante e sottoposta a visita alla clinica antiviolenza della Mangiagalli la giovane ha sporto denuncia.