Milano: denunciati i due attivisti che hanno imbrattato monumento in piazza Duomo

Marzo 9, 2023

Milano, 9 mar. (Adnkronos) – Sono stati denunciati i due giovani attivisti che questa mattina hanno imbrattato il monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo, a Milano. Si tratta di un ragazzo di 26 anni e di una ragazza di 23, entrambi del milanese, riconducibili al movimento Ultima Generazione.

I carabinieri, intervenuti immediatamente al momento dei fatti, li hanno bloccati, sequestrando due estintori utilizzati per imbrattare il monumento, lo striscione esposto e i volantini propagandistici.

Accompagnati in caserma, i due sono stati denunciati per il reato di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. E per la ragazza è scattata anche una denuncia per inottemperanza al foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano.