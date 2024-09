Milano, detenuto 18enne muore carbonizzato a San Vittore

6 Settembre 2024

Milano, 6 set. (Adnkronos) – Un detenuto di 18 anni di origini egiziane è morto carbonizzato la scorsa notte mentre si trovava nella sua cella nel carcere milanese di San Vittore. Dalle prime ricostruzioni pare che l’incendio sia stato appiccato dal ragazzo e dal suo compagno di cella. Il giovane si trovava in cella per rapina, apprende l’Adnkronos da fonti qualificate. Illeso il compagno di cella del ragazzo, non ha avuto bisogno di soccorsi particolari. Sono in corso le indagini per ricostruire la vicenda.

Indaga la procura di Milano e il pm Carlo Scalas ha aperto un fascicolo dove si stanno valutando le ipotesi di reato. In procura, per ora, è arrivato solo l’atto che identifica la vittima e le prime informazioni sulla dinamica, con le fiamme, forse appiccate come gesto di protesta, che avrebbero avvolto e incenerito il materasso. Nell’incendio non è rimasto ferito l’altro ragazzo. Sarà presto disposta l’autopsia sul 18enne.

“Un’altra morte che si aggiunge ai 70 detenuti e ai 7 agenti che si sono tolti la vita dall’inizio dell’anno in quello che sempre più appare come un bollettino di guerra” afferma in una nota il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, Gennarino De Fazio. “Quanto accaduto a San Vittore mette ancora una volta a nudo la crisi senza precedenti del sistema penitenziario – aggiunge De Fazio – e se le conseguenze non sono state ancora più gravi lo si deve solo al pronto e professionale intervento della polizia penitenziaria che, depauperata negli organici, stremata nelle forze e mortificata nell’orgoglio è intervenuta mettendo in salvo il secondo recluso e impedendo che le fiamme si propagassero al resto del carcere”.

Nel carcere di San Vittore sono detenute 1.100 persone a fronte di 445 posti disponibili. Questo pone il tasso di sovraffollamento oltre il 247%. A sorvegliare sulla situazione del carcere sono 580 agenti della polizia penitenziaria “rispetto a un fabbisogno di almeno 700, con una scopertura del 17%”. “Il Governo dovrebbe occuparsi compiutamente e, se mai, versare qualche lacrima per quanto si continua a perpetrare nelle carceri. Va immediatamente deflazionata la densità detentiva, sono 15mila i detenuti oltre la capienza, necessita potenziare il Corpo di polizia penitenziaria, mancante di oltre 18mila unità, va assicurata l’assistenza sanitaria e psichiatrica, vanno rese salubri e sicure le strutture. E poi va riorganizzato l’intero sistema. Altrimenti, nostro malgrado, con necrologi quotidiani continueremo a contare le morti che non possono non avere dei responsabili, non solo morali”,conclude De Fazio.