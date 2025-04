Milano: difesa presunta vittima pronta ad opporsi ad archiviazione La Russa jr

8 Aprile 2025

Milano, 8 apr. (Adnkronos) – La difesa della giovane che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato Ignazio, e Tommy Gilardoni uno dei deejay della festa all’Apophis Club poi ospite a casa La Russa, è pronta ad opporsi alla richiesta di archiviazione decisa dalla Procura di Milano. Il difensore, l’avvocato Stefano Benvenuto, ha venti giorni di tempo per inoltrare la duplice richiesta, essendo le posizioni dei due indagati separate. I due amici, invece, rischiano il processo – per due diversi episodi – per il reato di revenge porn, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle parti. Sulla richiesta di opposizione all’archiviazione decide un giudice.