Milano: domani copia forense cellulare figlio La Russa

Luglio 17, 2023

Milano, 17 lug. (Adnkronos) – Forse già domani, al massimo dopodomani, è prevista la copia forense del cellulare di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente Ignazio, indagato a Milano per violenza sessuale dopo la denuncia di un’ex compagna di liceo. La copia forense riguarderà solo il cellulare, per il quale è stato disposto il decreto venerdì scorso, e non la sim (che è stata fornita dalla difesa del giovane ma ‘restituita’ dalla procura) intestata al padre e per la quale è necessaria l’autorizzazione al Senato. Intanto, in questura, proseguono da parte degli uomini della squadra Mobile le audizioni dei presenti alla festa nel locale esclusivo in via Merlo per capire se qualcuno ha visto o immortalato con il cellulare qualcosa di utile alle indagini. La sfilata dei testimoni proseguirà anche nei prossimi giorni.