Milano: domani funerali presidente club Marketing e Comunicazione Arlenghi

Novembre 11, 2022

Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Si terranno domani, 12 novembre, alle ore 14.45, nella chiesa del Santissimo Redentore, in via Giovanni Pierluigi da Palestrina 5 a Milano, i funerali di Danilo Arlenghi, presidente del club del Marketing e della Comunicazione che si è spento ieri mattina all’età di 66 anni. Lo comunica, con una nota, il segretario generale del club Biagio Maimone.

Esperto in Comunicazione e Marketing, organizzatore, moderatore e relatore di eventi ed anche editore, Arlenghi era un abile oratore e qualificato divulgatore, spesso invitato in veste di relatore o di moderatore a convegni, congressi, tavole rotonde e conferenze ed anche come testimonial in corsi universitari e docente in corsi post-universitari e aziendali in Marketing strategico e operativo, Marketing non convenzionale, Relazioni pubbliche, Media relation e Ufficio stampa.

Nel 1975, a soli 18 anni, diede vita a Pragency, la prima agenzia in Italia di personal branding ad occuparsi dell’immagine e delle media relations di celebrità e personalità. Fondò Party Round nel 1977 come agenzia di comunicazione e promozione in field (sul campo), trasformandola, anni dopo, in società specializzata nella fornitura di servizi per eventi tradizionali e non convenzionali, aziendali, privati e pubblici. Nacque così Party Round Green per la sua attenzione alla eco-compatibilità. Nel 1998, insieme ad altri top manager aziendali ed imprenditori, fondò il club del Marketing e della Comunicazione, antesignano dei moderni social network. Sua anche l’organizzazione del premio Donna Marketing e Donna Comunicazione, giunto alla 18esima edizione e, nel 2022, del premio Top communicator of the year.