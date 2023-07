Milano: domani inaugura M4 a San Babila, in piazza atterra un aeroplano

Luglio 3, 2023

Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Un aeroplano di 20 metri con una livrea blu con la scritta ‘Con M4 voli a Linate’ è ‘atterrato’ oggi in una piazza San Babila rinnovata e totalmente pedonale e si appresta a ‘decollare’ nelle prossime ore per salutare l’arrivo della metropolitana Blu che da domani alle 13 garantirà il collegamento tra il city airport e il centro città in soli 12 minuti.

Allo stesso tempo, nella fermata della metropolitana di Linate Aeroporto sarà allestita una riproduzione di piazza San Babila, con tanto di aiuole e una copia della fontana realizzata dall’architetto Luigi Caccia Dominioni. Due luoghi ora più vicini grazie al prolungamento della M4, che si potranno raggiungere in pochissimo tempo senza utilizzare mezzi privati.

Entrambe le installazioni saranno visibili per tutta la prossima settimana.