Milano: domenica al Castello Sforzesco finale ‘Back to Talent’, contest musicale diretto da J-Ax

Settembre 1, 2023

Milano, 1 set. (Adnkronos) – Domenica 3 settembre, al Castello Sforzesco di Milano, serata finale di ‘Back to Talent’, il contest diretto da J-Ax tra gli 88 quartieri della città per scegliere il nuovo talento musicale della città.

L’evento è giunto alla fase finale dopo una selezione che, dallo scorso mese di marzo a oggi, ha visto esibirsi nelle varie zone cittadine centinaia di voci nuove e aspiranti cantanti in rappresentanza degli 88 quartieri di Milano. Tutti talenti che, a ritmo di rock, pop, soul e rap, grazie all’organizzazione della piattaforma social https://www.heart-social.com/ hanno dimostrato “un eccellente livello qualitativo”, come sottolineato da Matteo Forte, direttore generale dei teatri Lirico e Nazionale di Milano. Anche per questo, alla presentazione dell’evento, il sindaco Giuseppe Sala aveva definito ‘Back to Talent’ una manifestazione “molto democratica”, rimarcando che “il progetto sottopostogli da J-Ax lo aveva subito molto intrigato”.

Domenica sera, dunque, a partire dalle ore 21, al Castello Sforzesco, con ingresso libero, sarà possibile assistere all’esibizione dei 22 finalisti che saranno giudicati dalla giuria composta dallo stesso J-AX, Matteo Forte, Stefania Rocca, Chiara Noschese, Roberto Razzini e Valerio Carboni. Il vincitore avrà come premio la produzione di un concerto che andrà in scena nella stagione 2024/25 al Teatro Lirico o al Nazionale di Milano.