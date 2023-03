Milano: domenica di eventi con Stramilano e festa papà, ma occhio a sciopero Trenord

Marzo 17, 2023

Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Sarà una domenica ricca di eventi, a Milano, quella del 19 marzo, che vedrà il ritorno della Stramilano, le celebrazioni della Festa del Papà, le iniziative della Festa della Birra in onore di San Patrizio e l’apertura della stagione di primavera alla Bam-Biblioteca degli Alberi. Un weekend che inviterà ad uscire, date anche le previsioni meteo che danno sole e temperature in aumento. Su tutto, però, c’è un’incognita che riguarda gli spostamenti: Trenord ha infatti annunciato uno sciopero che si protrarrà dalle 3 della mattina di domenica 19 fino alle 2 di lunedì 20 marzo, che potrebbe generare ripercussioni sul servizio ferroviario regionale, suburbano e sui collegamenti del Malpensa Express. Lo sciopero avviene in una giornata festiva e dunque non sarà possibile istituire fasce orarie di garanzia; l’agitazione, tuttavia, riguarderà solo Trenord e dunque, in città, metro, tram e bus dell’Atm funzioneranno regolarmente.

Fari puntati, in primis, sulla Stramilano, la corsa non competitiva più famosa d’Italia che quest’anno festeggia la sua cinquantesima edizione. L’evento richiama sempre migliaia di appassionati e avrà inizio alle 9 in Piazza Duomo, dove i primi a partire saranno partecipanti della Stramilano 10 Km. Corridori di ogni età e livello percorreranno le vie più caratteristiche della città. Mezz’ora dopo, alle 9.30, sempre da Piazza Duomo partiranno i baby atleti della Stramilanina: i piccoli atleti, con i loro accompagnatori, attraverseranno il centro storico di Milano per 5 chilometri. L’arrivo, per tutti, sarà all’Arena civica Gianni Brera. Alle 10, poi, sarà la volta della Stramilano Half Marathon con partenza e arrivo in Piazza Castello. Migliaia di atleti professionisti e appassionati maratoneti si metteranno alla prova sulla classica distanza di 21,097 chilometri. Durante tutta la mattinata molte linee di bus e tram subiranno quindi modifiche di percorso e la stazione della metro Duomo sarà chiusa dalle 7.30 circa fino alla fine della gara. Per conoscere i dettagli delle modifiche basta consultare il sito o l’app di Atm.

Con la chiusura delle strade, ripercussioni saranno inevitabili anche per i collegamenti del Malpensa Express: i treni del servizio che non saranno effettuati, verranno sostituiti da un servizio bus: tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, con fermate a Varese e Gallarate e tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie. Proprio in quest’ultimo caso, le corse sostitutive di domenica mattina (dalle 4.57 alle 13.06), che solitamente partono/arrivano da via Paleocapa 1, Milano, partiranno/arriveranno presso la fermata della metropolitana M1 di Lampugnano: dalla n. 305 (Milano Cadorna p.04.57 – Malpensa T1 a.05.34) alla n. 343 (Milano Cadorna p.12.57 – Malpensa T1 a.13.34), con cadenzamento ogni mezz’ora; dalla n. 312 (Malpensa T1 p.05.56 – Milano Cadorna a.06.34) alla n. 342 (Malpensa T1 p.12.26 – Milano Cadorna a.13.04), con cadenzamento ogni mezz’ora. Le partenze e gli arrivi successivi alle corse sopracitate avverranno come di consueto da/a via Paleocapa, 1 (Milano Cadorna).

Per chi non ama correre e preferisce degustare birre speciali, al Mercato Centrale Milano c’è ‘Birra in Festa’, una tre giorni dedicata a San Patrizio, patrono d’Irlanda, che termina proprio domenica. Dalla mattina alla sera, domenica dalle 11 alle 20, sarà possibile assaggiare birre da bere e, perché no, anche da mangiare con speciali ricette proposte da produttori artigianali di birra lombardi. Saranno presenti anche stand speciali dedicati alle birre scure, alle birre acide e al sidro di mele.

Gli amanti della natura e dell’aria aperta potranno infine trascorrere una giornata alla Bam-Biblioteca degli Alberi, che domenica celebra l’equinozio di primavera. Il programma prevede performance, installazioni, danza e arte partecipata all’insegna della cultura, della natura e del movimento. Dalle 9.30 alle 19, si parte con un allenamento danzante per poi proseguire con il laboratorio Maestro Giardiniere e un talk sulla mobilità sostenibile. Durante la giornata performance itineranti di Perspectiva Sbam e installazioni di arte partecipata Steli e Prospero e il gran finale sarà con un suggestivo spettacolo di danza aerea.