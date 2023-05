Milano: donna stuprata in tenda, gip conferma carcere per 32enne accusato

Maggio 12, 2023

Milano, 12 mag. (Adnkronos) – Resta in carcere il 32enne somalo accusato di aver violentato una donna di 57 anni, disabile e senza fissa dimora, all’interno di una tenda in piazza Carbonari, a Milano, la notte tra il 28 e il 29 aprile scorso. Lo ha deciso il gip di Milano Livio Cristofano che, accogliendo la richiesta del pm Rosaria Stagnaro, ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo, anche lui senza fissa dimora.

Durante l’interrogatorio davanti al giudice, l’uomo, fermato due giorni fa dalla squadra mobile, titolare di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha tentato di negare le violenze, sostenendo che i rapporti siano avvenuti con il consenso della donna. Il giudice, però, non avrebbe ritenuto credibile la sua versione e nel provvedimento ha evidenziato il pericolo di reiterazione del reato. Alla base del fermo, convalidato con misura cautelare, oltre alla denuncia e alle dichiarazioni della vittima, anche il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima e la testimonianza di un altro senzatetto, che alloggia nei pressi della tenda dove sarebbe avvenuta la violenza, che avrebbe confermato i fatti da lei riferiti. Dopo il fermo, in ogni caso, sono state effettuate le analisi per la comparazione del Dna.