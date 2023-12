Milano: è ‘laundry mania’, lavanderie self-service in un anno aumentate del 250%

Dicembre 2, 2023

Milano, 2 dic. (Adnkronos) – Un fenomeno in continua e forte espansione che, in un anno, ha fatto registrare un incremento del 250% e, da settembre a oggi, del 30%. Sono i numeri che fotografano l’andamento delle lavanderie self-service di Milano. A rappresentare quello che fino a poco tempo fa era solo narrazione di film e telefilm americani, è ‘Lavanderie Italiane’, primo network di ‘laundry self-service’ presente a Milano, con 6 punti d’accesso.

I 6 self-service milanesi fanno registrare complessivamente un totale medio di 15.000 cicli di lavaggio/asciugatura al mese: “Verrebbe da dire ‘tutti pazzi per le lavanderie self-service’ -commenta Massimo Cherubini, presidente di Lavanderie Italiane-. Abbiamo scelto il meglio per ogni tipo di lavaggio, in partnership con Miele, con tecnologie innovative per la cura di ogni tipo di capo, da quelli delicati in seta o lana, a quelli difficili da lavare come piumoni, giacche e cappotti, abbigliamento da lavoro”.

Le lavatrici vengono sanificate a ogni singolo lavaggio e i detersivi sono dosati automaticamente per il massimo della resa e il minimo impatto ambientale. Inevitabile una particolare attenzione anche per il lavaggio e la sanificazione di accessori e abbigliamento per cani e gatti, sempre più richieste dal pubblico.