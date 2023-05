Milano, esplosione a Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta nube nera – Video

Maggio 11, 2023

Milano, 11 mag. (Adnkronos) – Un’esplosione è divampata stamattina nel quartiere di Porta Romana, in via Pier Lombardo, nel centro di Milano. Sono diverse le auto coinvolte nell’incendio e un’alta colonna di fumo nera si è alzata a causa delle vetture in fiamme sui due lati della strada (VIDEO). Nel rogo sono rimaste ferite quattro persone.

L’esplosione è partita da un furgone in sosta all’angolo tra via Vasari e via Pier Lombardo che trasportava bombole di ossigeno, probabilmente destinate al vicino Istituto Auxologico Italiano. Una delle persone rimaste ferite è il conducente del mezzo, un uomo di 53 anni. E’ quanto apprende l’Adnkronos Salute dall’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) lombarda. Per l’autista viene riportata dai soccorritori una ferita con ustione a una mano e a una gamba. L’uomo è in codice giallo.

Nell’incendio sono rimaste coinvolte sette auto e la facciata del palazzo, adiacente alla strada, nella quale sono divampate le fiamme. Il rogo avrebbe interessato anche un appartamento al secondo piano dell’edificio che è stato evacuato. Evacuato anche l’Istituto Suore Mantellate, scuola vicina al luogo dell’incendio. Al momento non risultano dispersi.

Sull’asfalto, al centro della strada, resta la carcassa del furgone e di alcune auto. C’è chi ha udito un botto, prima che le fiamme divampassero, alzando in aria una grossa nube nera.

Resta da chiarire se le bombole di ossigeno si trovassero sul veicolo che ha preso fuoco o su uno vicino.

Sul posto si è recato il sindaco del capoluogo lombardo Sala. Arrivata anche il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano.