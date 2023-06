Milano: eventi e iniziative con aperture serali nell’estate del Museo del Duomo

Giugno 9, 2023

Milano, 9 giu. (Adnkronos) – Tre appuntamenti dedicati alle bellezze del Museo del Duomo di Milano: dopo il successo dello scorso anno, tornano puntuali anche quest’anno le aperture in orario serale del Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12) in occasione dell’estate: il 20 giugno, il 4 e il 18 luglio, a partire dalle ore 18.30. Tre eventi unici organizzati per ascoltare dalla viva voce di restauratori e storici dell’arte approfondimenti e curiosità riguardanti una selezione di opere della collezione, con la possibilità di gustare un aperitivo in un’atmosfera ricca di bellezze artistiche e di visitare il museo in orario di apertura straordinaria.

Ogni serata si aprirà con un focus alla scoperta di preziosi manufatti di epoche e materiali differenti, in dialogo con i restauratori e gli storici dell’arte che ne custodiscono la preziosità e la storia; a seguire sarà possibile assaporare un rilassante aperitivo nell’incantevole cortile del Museo, all’ombra della copia della Madonnina e del campanile della chiesa di San Gottardo in Corte. Il programma prevede martedì 20 giugno, ‘Preziose oreficerie e antichi avori’; martedì 4 luglio ‘Colori e seta: i variopinti arazzi della collezione’ e martedì 18 luglio ‘Maestria d’intagli: il modellone del Duomo’. Oltre questi momenti dedicati, i partecipanti potranno anche visitare liberamente il percorso museale, ammirando le altre opere in esposizione.