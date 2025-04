Milano: ‘Fedez bimbominkia’, Lucarelli prosciolta da accusa diffamazione

2 Aprile 2025

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – Selvaggia Lucarelli è stata prosciolta dall’accusa di avere diffamato il rapper Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, definendolo ‘Bimbominkia’. Lo ha stabilito il giudice di Milano Luigi Cernuto che ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere al termine dell’udienza predibattimentale. “Il giudice ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva tanto piu’ che, come abbiamo sostenuto, e’ lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life’ in cui si legge l’autodefinizione: ‘Noi bimbiminkia4life’ e anche nella canzone ‘Polaroid’. L’espressione, come suggerisce anche la Treccani, indica un comportamento infantile, non offensivo”, spiega l’avvocata Barbara Indovina che assiste Lucarelli. Di diverso avviso i legali del cantante, secondo i quali le dichiarazioni di Lucarelli avrebbero offeso la reputazione di Fedez.