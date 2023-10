Milano: figlio La Russa e amico saranno interrogati su presunto stupro (2)

Ottobre 30, 2023

(Adnkronos) – Per la prima volta i due indagati – l’amico deejay vive a Londra – verranno quindi ascoltati dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro che indagano sul presunto stupro e che sono a lavoro anche sul fronte tecnologico per capire se nei cellulari c’è qualche traccia utile per le indagini.

L’interrogatorio sarà utile, inoltre, per chiedere un campione biologico ai due indagati, la traccia biologica maschile repertata è un elemento ‘neutro’: non indica necessariamente una violenza sessuale, ma restituisce sicuramente un contatto avuto dalla presunta vittima e un ‘Ignoto1’.

“Leonardo, supino nel letto con me anch’esso nudo mi disse: siamo venuti qui dopo la discoteca, con la mia macchina, mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa” si legge nella denuncia della 22enne. Accusa sempre respinta dalla difesa di Apache La Russa, così come da persone vicine all’altro indagato.