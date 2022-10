Milano: Fontana, ”abbraccio a nome di tutti i lombardi a famiglia del giovane deceduto’**

Ottobre 27, 2022

Milano, 27 ott. (Adnkronos) – “Una serata amara in Lombardia per quanto accaduto al centro commerciale di Assago. L’abbraccio a nome di tutti i lombardi alla famiglia del giovane dipendente del supermercato che purtroppo ha perso la vita in seguito alle ferite ricevute”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l’aggressione avvenuta poco prima delle 19 al centro commerciale Milanofiori.

“Sto seguendo costantemente gli aggiornamenti sulle condizioni degli altri feriti che fortunatamente non sembrano in pericolo di vita -continua Fontana-. Mi auguro che gli inquirenti facciano rapidamente luce su quanto accaduto. Ringrazio dipendenti, clienti e forze dell’ordine intervenuti per bloccare il folle e tutto il personale sanitario intervenuto in soccorso delle vittime”.