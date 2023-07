Luglio 7, 2023

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Esprimo profondo cordoglio per la tragedia avvenuta nella Casa per Coniugi di Milano e la mia vicinanza ai feriti. Una preghiera per le vittime. Ai loro familiari giungano le mie più sentite condoglianze”. Così su Twitter il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.