Milano: furti di cellulare, due giovani arrestati

Milano, 29 mag. (Adnkronos) – Venerdì scorso a Milano, la polizia di Stato ha arrestato un cittadino gambiano di 26 anni e un cittadino marocchino di 23 anni per furto con strappo.

Gli agenti della polfer di Milano, in servizio di vigilanza alla Stazione Centrale, sono stati avvisati da alcuni passanti che avevano bloccato il 26enne gambiano in quanto poco prima aveva strappato un telefonino dalle mani di una donna. Qualche ora più tardi, all’esterno della stazione, gli agenti hanno notato il 23enne marocchino avvicinarsi a una turista per poi strapparle il telefono dalle mani e scappare, venendo fermato dopo una breve colluttazione dai poliziotti.