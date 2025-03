Milano: furto da PizzAut, i ‘sognatori che cambiano realtà’ citati da Mattarella

5 Marzo 2025

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “I valori che la Costituzione pone a base della nostra convivenza li ho letti negli occhi e nei sorrisi dei ragazzi con autismo che lavorano con entusiasmo a PizzaAut. Promossa da un gruppo di sognatori. Che cambiano la realtà”. Così si espresse il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno del 2023, citando il ristorante -pizzeria del milanese vittima di un furto la notte scorsa.

Il Capo dello Stato, che in questa settimana si trova in Giappone per una visita ufficiale, il 4 aprile del 2023 si era infatti recato a Monza all’inaugurazione del secondo locale aperto dopo quello di Cassina de’ Pecchi. “Questo -sottolineò in quella occasione- non è un luogo che è soltanto un esempio, è un luogo di normalità, perché si lavora come tutti fanno. Ciascuna persona, ogni persona -ogni donna, ogni uomo- ha una sensibilità, un suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere. Nessuno è uguale a un altro. Questo significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere, realizzare”.

“E Nico Acampora ha fatto questo: ha creato la possibilità di esprimersi. E voi avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in maniera veramente sincera, piena, non soltanto a Nico -a chi lo ha aiutato, a chi lo ha sorretto, a chi lo sostiene- ma a voi che avete dimostrato che cos’è impegnarsi, lavorare insieme, essere fra voi solidali. Ragazzi, grazie di tutto! Sono uno di voi, vi ringrazio! Vi faccio gli auguri più grandi, anche per le tappe successive che PizzAut realizzerà. Quelle che ha già realizzato sono importanti, di grande significato, di grande rilievo”.