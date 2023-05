Milano: Gelmini, ‘vicinanza a prof aggredita, non lasciamo scuola e famiglie sole’

Maggio 29, 2023

(Adnkronos) – “Tutta la mia vicinanza alla professoressa aggredita, agli alunni e a tutta la comunità scolastica di Abbiategrasso. Si faccia luce sui motivi che abbiano potuto scatenare un episodio così grave e inaccettabile”. Così Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

“Mai più fatti di cronaca come questo -aggiunge Gelmini-. Non lasciamo scuola e famiglie sole dinanzi al disagio dei più giovani, ormai sempre più diffuso. Bisogna mantenere alta la guardia e dare loro tutti gli strumenti necessari per poterlo riconoscere e affrontare prontamente”.