Milano: giovane incinta scomparsa, procura apre inchiesta**

Maggio 30, 2023

Milano, 30 mag. (Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un’inchiesta per la scomparsa di Giulia Tramontano, 29 anni, originaria di Sant’Antimo in provincia di Napoli, ma da cinque anni a Senago (Milano), sparita sabato sera 27 maggio. Non si esclude nulla su quanto possa essere accaduto alla giovane incinta di 7 mesi e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, insieme ai militari di Rho, hanno ascoltato familiari e amici per capire cosa possa essere accaduto. Dalle testimonianza non emergerebbero elementi da far pensare a un allontanamento volontario, ma al momento nessuna ipotesi è esclusa.

Tra i pochi dati certi è che la prima ad allarmarsi è stata la madre, stranita dal silenzio telefonico della domenica mattina, ed è stato il compagno 30enne a sporgere denuncia ai carabinieri di Senago lo stesso giorno. La 29enne, agente immobiliare, è uscita senza bagagli, ha lasciato il portafoglio ma avrebbe portato con sé il passaporto e il bancomat. I militari hanno sequestrato le immagini delle telecamere che si trovano nella zona dell’abitazione della coppia e sono al lavoro per rintracciare la 29enne.