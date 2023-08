Milano: giovane morto travolto da auto, aperto fascicolo per omicidio stradale

Agosto 2, 2023

Milano, 2 ago. (Adnkronos) – Omicidio stradale. Si procederà con questo titolo di reato per la morte di Karl Nasr, il 18enne con doppio passaporto libanese e canadese, deceduto stamane all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato travolto ieri da un’auto mentre passeggiava, in compagnia dei genitori, sul marciapiede di viale Umbria. La vettura che lo ha investito si era scontrata prima con un altro veicolo per poi piombare sul ragazzo, schiacciandolo contro un palo.

Il pm di turno Antonio Cristillo è in attesa di ricevere gli atti relativi a quanto accaduto, ma l’ipotesi che si fa strada è che entrambi gli automobilisti – la donna alla guida della Renault Capture che ha fatto inversione svoltando a sinistra nonostante l’obbligo di proseguire dritto e il dipendente di una concessionaria stava consegnando un’Audi RS7 a un cliente – possano dover rispondere di quanto successo in pochi attimi. Sul corpo del giovane verrà disposta l’autopsia, mentre si valuta la presenza di testimoni e di eventuali telecamere.